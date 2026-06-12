Blocco improvviso delle dita in una bimba di 10 mesi

Non è normale che in un bambino si verifichi di frequente il blocco improvviso delle dita, quindi il fenomeno richiede senza dubbio di essere indagato. Utile consultare un neurologo pediatra.
Una domanda di: Valter La mia nipotina di 10 mesi, quando è seduta sul seggiolino per mangiare le si blocca improvvisamente le dita della mano destra. Lei guardando le dita, si spaventa , dopo pochi secondi torna normale e questo fenomeno, accade più volte nell'arco della giornata, da cosa può dipendere?
Leo Venturelli
Caro nonno Valter,
a 10 mesi non è normale che le dita si blocchino ripetutamente più volte al giorno, anche se il fenomeno dura pochi secondi e poi passa da solo. Le cause possono essere diverse e molte non sono necessariamente gravi, ma meritano una valutazione iniziale pediatrica. Le possibilità sono: disturbi motori benigni dell'infanzia, contrazioni muscolari involontarie (distonie o spasmi focali), manifestazioni neurologiche focali, soprattutto se il movimento è sempre identico e interessa sempre la stessa mano, più raramente problemi ortopedici o tendinei. Per orientarsi servirebbero alcune informazioni: si bloccano tutte le dita o solo una? La mano assume una posizione particolare (chiusa a pugno, dita tese, pollice nel palmo)? Durante l'episodio la bambina rimane vigile e interagisce normalmente? Il fenomeno compare solo sul seggiolone o anche durante il gioco? È sempre la mano destra? Ci sono altri movimenti insoliti di occhi, viso o braccia? La cosa più utile è quella di eseguire una o più registrazioni - video della contrazione alla mano e mostrarli al pediatra: i video sono più esplicativi di tante descrizioni. Nel dubbio, credo opportuno sentire un neurologo pediatra. Con cordialità.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
In presenza di segnali che potrebbero essere dovuti a un problema già diagnosticato che coinvolge il cervello diventa opportuno sottoporre il bambino a controlli specialistici senza attendere le visite di routine. »
Ci sono alcuni consigli da seguire per aiutare un bambino a rinunciare al pannolino. Tra questi, il più importante è forse quello di favorire la formazione di feci morbide e, quindi, facili da espellere. »
Oltre a somministrare un farmaco contro la malattia da reflusso (che deve necessariamente essere prescritto dal pediatra), per limitare il fenomeno è opportuno seguire alcuni accorgimenti, tra cui cercare di rallentare il tempo della poppata. »
Le informazioni contenute nel sito BimbiSanieBelli.it hanno uno scopo puramente informativo e non possono in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto tra paziente e medico curante né possono costituire una formulazione di diagnosi o prescrizione di farmaci o trattamenti. E’ sempre opportuno consultare il proprio medico curante e/o gli specialisti riguardo indicazioni su assunzione dei farmaci o dubbi e quesiti. Leggi il Disclaimer