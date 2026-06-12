Blocco improvviso delle dita in una bimba di 10 mesi



Leo Venturelli Leo Venturelli

Caro nonno Valter,

a 10 mesi non è normale che le dita si blocchino ripetutamente più volte al giorno, anche se il fenomeno dura pochi secondi e poi passa da solo. Le cause possono essere diverse e molte non sono necessariamente gravi, ma meritano una valutazione iniziale pediatrica. Le possibilità sono: disturbi motori benigni dell'infanzia, contrazioni muscolari involontarie (distonie o spasmi focali), manifestazioni neurologiche focali, soprattutto se il movimento è sempre identico e interessa sempre la stessa mano, più raramente problemi ortopedici o tendinei. Per orientarsi servirebbero alcune informazioni: si bloccano tutte le dita o solo una? La mano assume una posizione particolare (chiusa a pugno, dita tese, pollice nel palmo)? Durante l'episodio la bambina rimane vigile e interagisce normalmente? Il fenomeno compare solo sul seggiolone o anche durante il gioco? È sempre la mano destra? Ci sono altri movimenti insoliti di occhi, viso o braccia? La cosa più utile è quella di eseguire una o più registrazioni - video della contrazione alla mano e mostrarli al pediatra: i video sono più esplicativi di tante descrizioni. Nel dubbio, credo opportuno sentire un neurologo pediatra. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto