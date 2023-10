Bonus da 3000 euro: come si ottiene?

Una domanda di: Tarik

Buongiorno, per il motivo di poverta volevo chiedere il bonus di 3000 euro. Come si può fare?



Il bonus 3000 Euro rappresenta un’agevolazione fiscale che il governo italiano ha introdotto per il 2023, con l’obiettivo di migliorare il potere di acquisto delle famiglie con figli a carico. È importante sottolineare che la decisione di concedere o meno questa agevolazione spetta al datore di lavoro. L’agevolazione in questione innalza il limite di esenzione dalla tassazione ordinaria per i cosiddetti “compensi in natura.” Questo termine si riferisce ai beni e servizi concessi dai datori di lavoro ai dipendenti. Nel 2023 l’importo esente da tassazione da contribuzione per chi ha figli a carico è stata portato da 258,23 euro a 3.000 euro. La misura è molto utile specialmente per le bollette domestiche. Secondo la circolare n. 23/E dell’Agenzia delle Entrate, le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche, come energia elettrica, acqua e gas, rientrano anch’esse tra i benefici esenti da tassazione. Cordialmente.

