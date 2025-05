Botox per i capelli: ci sono rischi in gravidanza?

Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Alyna,

non ci sono motivi per ritenere che i rischi per lo sviluppo fetale siano aumentati. Il prodotto da lei utilizzato non contiene, infatti, sostanze che possano essere assorbite attraverso la pelle in quantità pericolose per il feto. Cordiali saluti.



