Bottone mammario: che fare se provoca un lieve fastidio?

Una domanda di: Carmen

Buongiorno… la mia bambina di 9 anni ha il bottone mammario un po’

gonfio. Posso applicare un po’ di crema? Va bene Ematonil? Grazie

anticipatamente.





Gianni Bona Gianni Bona

Gentile signora,

è normale che il bottone mammario è per sua caratteristica un pochino gonfio, ed è normale anche che determini una lieve sensazione di fastidio, peraltro destinata a passare in breve tempo. Può tranquillamente applicare sulla zona una crema contenente arnica: la bambina ne riceverà sollievo. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

