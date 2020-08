Boule dell’acqua calda: può causare danni in gravidanza?

Una domanda di: Susanna

Sono alla 20 settimana di gravidanza, avevo dei forti crampi alla bocca dello stomaco e ho messo la borsa d acqua calda sulla pancia, non a

contatto diretto, l’ho avvolta in un asciugamano e l’ho messa da sopra la maglietta, ma comunque era bella calda. Ora sono preoccupata, ci sono pericoli

per il piccolo? Grazie per la risposta.





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Gentile signora,

la tranquillizzo subito: no, non può aver fatto alcun danno al bambino utilizzando la borsa dell’acqua calda. Il contatto diretto col calore è sconsigliato in gravidanza sulle gambe, perché può determinare la dilatazione delle vene, peggiorando la circolazione del sangue a livello degli arti inferiori: forse è la reminiscenza di questa informazione che le ha fatto venire il dubbio, che tuttavia non ha ragione di esistere. Riguardo l’epigastralgia (dolore allo stomaco), in gravidanza è molto frequente nel primo trimestre talvolta associata alla nausea e il vomito (iperemesi gravidica ) e, nel secondo e terzo trimestre, legata al rallentamento dello svuotamento gastrico che avviene fisiologicamente a mano a mano che l’utero aumenta di volume. Se infatti nel normale processo digestivo lo stomaco generalmente si svuota in 3 ore in gravidanza il tempo necessario arriva anche a 5 ore . Anche il transito intestinale è rallentato e ciò determina una maggiore permanenza dei succhi gastrici nello stomaco: da qui il mal di stomaco, l’eventuale reflusso, e una certa tendenza alla stipsi. Generalmente si può ovviare a questi problemi assumendo anti acidi e incrementando il consumo di fibre (frutta e verdura, meglio se cotte).

Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto