Bradicardia fetale: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Adriana

Buongiorno, sono incinta da 6 settimane e il ginecologo ha detto che l embrione ha un battito non lento ma neanche veloce e sulla cartellina mi ha scritto bradicardico mi devo preoccupare?





Patrizia Mattei

Buongiorno, la bradicardia fetale può essere un segno di qualcosa che non va nell’embrione e predire un aborto. Sicuramente dipende dall’entità della bradicardia (che vuol dire battito lento) e l’unica cosa che può dirci come è la situazione è la ripetizione dell’ecografia a distanza di almeno una settimana in modo da verificare l’evoluzione della gravidanza. Le faccio tanti auguri.

