Bradicardia fetale: ci sono rischi?

Durante la gravidanza, il battito rallentato del cuoricino non causa danni al feto però può essere espressione di qualcosa che non va.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile signora, la bradicardia fetale può essere indice di una gravidanza difettosa che potrebbe interrompersi spontaneamente. Non danneggia l’embrione, piuttosto può essere un sintomo di qualcosa che non va. Occorre semplicemente stare a vedere se e come evolve la gravidanza ripetendo delle ecografie. Le faccio comunque tanti auguri.

Una domanda di: Claudia Sono in gravidanza da 7 settimane. Ho già fatto due ecografie e il feto risulta in entrambe bradicardico. Nella prima i battiti rilevati erano circa 50-60 nella seconda 100. Che probabilità ci sono che il cuorino cominci a battere regolarmente e soprattutto senza causare danni al feto? Grazie.

