Brasato al barolo in gravidanza: è vero che non tutto l’alcol usato per cucinare evapora?

Una domanda di: Giulia Buongiorno, scrivo perché sono preoccupata : sono appena entrata nel 7° mese di gravidanza e qualche giorno fa mia mamma ha cucinato il brasato al barolo che ho mangiato essendo rassicurata che cuocendo l'alcol fosse evaporato. Poi una volta a casa ho letto che rimane una % di alcol. Continuo a pensarci e vorrei un parere da un esperto sulle possibili conseguenze. Mia madre mi ha rassicurato che la carne con il vino ha bollito per 3 ore e più ma sono lo stesso preoccupata. In attesa ringrazio e saluto.



Cara signora,

l'informazione in suo possesso è vera: non l'intero quantitativo di alcol usato per cucinare evapora. Una certa percentuale resta nella preparazione e questa dipende

da una serie di variabili, tra cui il tempo di cottura e il fatto che si sia o non sia usato il coperchio. Detto questo, anche se sappiamo che l'alcol in gravidanza è vietato mi sento di dire che una cottura così lunga probabilmente ha eliminato la maggior parte del vino utilizzato quindi mi sento di rassicurarla. In generale, mi permetto di dire quello che spesso

raccomando alle signore in attesa di un bambino, ovvero di evitare a priori qualunque comportamento potenzialmente a rischio per non trovarsi poi, come nel suo caso, a fare i conti con vari patemi d'animo senza peraltro aver modo di porvi rimedio. Cordialmente.



