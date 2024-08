Breve fitte pungenti in 13^ settimana di gravidanza

Una domanda di: Graziella

Ho 45 anni e sono incinta del secondo figlio, e sono alla 13^ settimana, vorrei sapere se avere fitte all’interno della vagina pungenti è normale, anche se a volte salgono sui fianchi, ma più fastidiose sono quelle all’interno. Grazie in anticipo per la vostra risposta che attendo con ansia.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora,

direi che nelle prime settimane di gravidanza può capitare di avvertire dei doloretti simili a quelli del ciclo mestruale.

Lei li descrive come pungenti, altre parlano di spilli…l’importante è che siano poco frequenti!

Un conto è avvertire questi spilli un paio di volte al giorno, diverso se accade ogni ora!

La raccomandazione è quella di ascoltare i segnali che il corpo ci manda e ragionare se magari si è “corso” troppo tra mille faccende ed è quindi una buona idea rallentare il ritmo e prendere le cose con più calma…

Lei mi ha scritto di essere in attesa del secondo figlio…magari alla prima gravidanza questi doloretti non c’erano: ogni gravidanza è a sé, effettivamente. Di sicuro aver già portato a termine una prima gravidanza è un ottimo auspicio perchè questo capiti nuovamente nella seconda gravidanza: glielo auguro di cuore!

Spero che nel mentre il fastidio che mi ha riportato si sia risolto: non manchi di segnalarlo al Curante nella prossima visita ostetrica in modo da valutare sia la situazione locale del collo dell’utero che l’opportunità di eseguire o meno accertamenti come ad esempio un tampone vaginale o un’urinocoltura.

Resto a disposizione, cordialmente.



