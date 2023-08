Briglia amniotica di 2 mm: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Annamaria

Sono incita di 18 settimane e con l’ecografia hanno scoperto una briglia amniotica di 2 mm: che cosa può succedere? Sono molto preocupata, grazie.





Laura Trespidi Laura Trespidi

Cara signora,

in genere una briglia di così pochi millimetri non comporta nulla di serio, cioè non rende lo spazio angusto per il feto né gli impedisce i movimenti, né si avvolge ai suoi arti o ad altre parti del suo corpo. In più è possibile che con il passare delle settimane scompaia spontaneamente e non sia neppure più visibile all’ecografia. Ma il ginecologo che ha effettuato l’ecografia che cosa ha detto al riguardo? Se le ha comunicato l’esistenza della briglia le avrà pur dato delle informazioni al riguardo e avrà fatto delle previsioni. Perché è a lui che spetta esprimersi sul caso specifico, come di certo ha fatto, mentre io posso parlare solo in generale. In linea di massima direi di non preoccuparsi, ma naturalmente di sottoporsi ai controlli mensili per tenere ben monitorata la situazione. Cordialmente.

