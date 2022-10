Briglia amniotica visualizzata dall’ecografia

Una domanda di: Giorgia

Buongiorno, ho effettuato la translucenza nucale e hanno visto in ecografia una briglia amniotica nel polo inferiore, il bambino è appoggiato sopra e il movimento degli arti è visibile. Sono molto preoccupata per ciò che le briglie amniotiche possono causare.



Buongiorno, non si deve preoccupare. Il riscontro di una briglia amniotica è frequente ed è estremamente raro che questo abbia delle conseguenze o ripercussioni sul nascituro. Il fatto poi che gli arti siano stati visualizzati alla ecografia per la translucenza nucale dovrebbe farla stare tranquilla. Durante questo controllo si possono già vedere chiaramente gli arti superiori, inferiori, mani e piedi. Aspetti i controlli indicati dai colleghi serenamente.

