Bronchiolite e paura che il bimbo sia stato contagiato

Una domanda di: Gabriella

Il mio nipotino in terapia antibiotico per otite è stato sedato e gli hanno messo dei punti alla lingua x una caduta. In ospedale, aspettando le dimissioni è stato messo in una stanza con bimbi con bronchioliti. Si può fare una prevenzione visto che potrebbe essere stato contagiato ed essendo già debole per la cura contro l’otite?



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora, non so l’età del nipotino, e quetso è un dato importante per noi pediatri. Posso dirle però che la bronchiolite è più compromettente sotto l’anno di vita. Nel bambino grandicello dà problemi di respirazione ma meno gravi. Dal momento che non si sa se il contagio sia o meno avvenuto, conviene stare in contatto col proprio pediatra nel caso in cui dovessero iniziare sintomi respiratori importanti. Allo stesso tempo è raccomandabile mantenere condizioni protettive ambientali, cioè non mettere il bambino in ambienti affollati. Altri suggerimenti di prevenzione non ce ne sono. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

