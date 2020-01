Bruciore e minzione più frequente del solito: cosa può essere?

Una domanda di: Alessia

Salve, doveva venirmi il ciclo il 7 gennaio mi è venuto il 9 a sera ma mi è durato un giorni e altri 2/3 giorni: ho avuto macchie piu scure. Ho eseguito il dosaggio dell’ormone beta-hCG e il risultato è stato: “inferiore a 5”, tuttavia ho bruciore alle ovaie e vado a fare pipì piu volte del normale. Cosa puo essere? Specifico che io ho avuto il ciclo sempre puntuale. Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve Alessia, da quello che mi ha detto non riesco a fare una diagnosi ma le posso suggerire di sottoporsi a breve ad un controllo ginecologico in modo da chiarire questo cambio nel ciclo che tanto l’ha turbata. Tenga presente che non sempre i cicli sono ovulatori: a volte per vari motivi (una dieta con calo ponderale, uno stress acuto, una sindrome influenzale, alterazioni nel ritmo sonno-veglia…) l’ovulazione non avviene e la successiva mestruazione appare un po’ diversa come nel suo caso.

Solitamente quindi non c’è sotto nulla di grave ma è una buona idea non trascurare i segnali che il corpo ci manda.

Quanto ai sintomi legati alla minzione, credo valga la pena effettuare un esame urine completo e urino-coltura per escludere un’infezione delle vie urinarie.

Mi tenga aggiornata se lo desidera, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

