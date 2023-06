Bruciore intimo: che fare?

Una domanda di: Angela

Salve, ho un bruciore intimo e sto usando gli ovuli vaginali, ma non mi funzionano. In più ho notato che ho delle piccole perdite di sangue: mi può aiutare?



Augusto Enrico Semprini

Cara Angela, le infiammazioni del tratto genitale femminile possono essere da Candida, un fungo che trova un terreno ottimale di crescita nella vagina, queste vaginite rispondono molto bene all’applicazione di prodotti locali come creme o candelette, perché sono infezioni superficiali. Nella maggior parte dei casi però le infezioni hanno origine batterica e il responsabile è il partner sessuale. In questi casi è necessaria una terapia per la coppia con sostanze antibatteriche assunte per bocca ma non ho abbasta indicazioni per poterla guidare e quindi deve chiedere una visita e un consulto con uno specialista in modo da risolvere in modo definitivo questo fastidioso problema. Cordialmente.

