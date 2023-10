Bruciore vaginale: quali farmaci usare?

Buon pomeriggio mi scuso per il disturbo. Volevo chiedere due cose. Da circa una settimana, mi sento un bruciore all’interno della vagina e anchesubito dopo aver fatto pipì che diventa in seguito più intenso. Volevo chiedere se ci fossero dei farmaci magari che non richiedano la ricetta eche siano efficaci. Inoltre avevo anche letto che bere l’acqua di Fiuggi potrebbe alleviare il tutto, non so se è vera o no la cosa.Da circa due mesi ho iniziato a portare l’anello contraccettivo (kirkos), ma ho notato che i dolori sono aumentati, cioè prima ho semprefatto qualsiasi cosa senza problemi durante il ciclo, ma da quando ho messo l’anello nei primi tre giorni riesci solo a stare a letto. In seguito il mioflusso sanguigno è aumentato molto e rimane un forte flusso per circa tre/quattro giorni.La ringrazio per la disponibilità.

La ringrazio per la disponibilità e mi scuso per il disturbo.