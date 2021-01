Brufoletti dopo il parto: c’entra l’alimentazione?

del dottore una crema locale con un po’ di cortisone ma allattando in maniera esclusiva ho fatto la cura solo 10 giorni. Dopodiché ho usato qualche crema idratante presa in farmacia, dopo aver spiegato al farmacista il problema. Non ho usato



Salve signora, non mi è chiaro se lei sia stata vista dal medico di base o dal dermatologo.

A quanto mi risulta, a sei mesi dal parto il quadro ormonale dovrebbe essere ormai stabilizzato e non mi aspetto che possa essere responsabile di questi fastidiosi brufoletti, così come la sua alimentazione non dovrebbe esserne la causa.

Anche se al suo bambino è stata diagnosticata la dermatite atopica, non è necessario che lei segua una dieta con restrizioni di alimenti, è sufficiente che lei mangi in modo sano e cerchi di proseguire a lungo con l’allattamento al seno (naturalmente iniziando comunque lo svezzamento ora che il bimbo ha sei mesi: una cosa non esclude l’altra! Vedrà che man mano che cresce, allattarlo sarà sempre più una coccola per entrambi).

Rispetto alla pomata al cortisone, è certamente compatibile durante l’allattamento al seno quindi se le era stata prescritta per un tempo differente vale la pena proseguire il trattamento senza timore. Qualora non fosse stata vista inizialmente da un dermatologo, sarebbe utile programmare una visita in modo da porre una diagnosi e avere quindi anche la terapia mirata più indicata nel suo caso.

Spero di esserle stata di aiuto, mi tenga aggiornata se desidera, cordialmente.



