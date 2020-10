Brufoletti e pillola

Una domanda di: Giada

Ho 19 anni e ho iniziato ad assumere Zoely nel 2017 perché ho un ovaio policistico. Questa pillola non mi ha mai causato problemi, ma a maggio di quest’anno mi é saltato il ciclo. Non avendo avuto rapporti ho escluso di poter essere incinta. Probabilmente ho saltato il ciclo per stress. La mia ginecologa mi ha prescritto il Lutenyl per vedere se mestruavo ed è stato così. Ma il ciclo mi arrivava in ritardo ed era molto molto poco. Così sono tornata da lei e mi ha cambiato la pillola Zoely con Yaz. Da qualche giorno però ho notato che ho molti brufoletti nella zona delle ginocchia, uno sulla coscia molto grande che mi ha arrossato tutta la parte intorno e uno sul sedere. Mi fanno parecchio male ma sul viso non ho nulla. Questo mi stupisce perché in realtà non ho mai sofferto di brufoli o problemi di pelle. Lei saprebbe dirmi se la nuova pillola che sto prendendo da due settimane potrebbe causare questo problema? La ringrazio molto in anticipo.





Sara De Carolis Sara De Carolis Gentile Giada,

il cambio della pillola da Zoely a Yaz non dovrebbe essere causa di manifestazioni acnoidi in zone al di fuori del viso. Hai forse fatto una depilazione di recente? Hai usato qualche prodotto sulla cute diverso dal solito? Vedrai che riuscirai a trovare una spiegazione a quanto ti sta accadendo e che tutto si risolverà. Cari saluti.

