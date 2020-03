Brufoletti rosa sul corpo: cosa può essere?

Una domanda di: Valentina

Mia figlia di due anni presenta piccoli brufoletti rosa poco visibili, abbastanza isolati tranne un punto sulla coscia sinistra dove sono raggruppati 4/5 di questi puntini e idem sulla schiena a destra. Sembra un’irritazione da contatto, come se avesse preso un po’ di freddo o avesse una dermatite da contatto. Non ha avuto febbre né altri sintomi. Sta bene insomma, nulla di diverso dal solito. La mia unica preoccupazione è che io sono incinta e ho paura che possa essere una malattia esantematica teratogena ( mani piedi bocca, quinta malattia… io non sono immune) inoltre ho anche paura che si possa trattare di scarlattinetta da streptococco che ho letto può dare problemi cardiaci e renali se non trattata con antibiotico ( ma la mia pediatra non mi prescriverà l’ antibiotico in assenza di febbre e sintomi credo, nemmeno la visiterà dato che sta bene). A parte i due punti su schiena e coscia ha due o tre brufoletti sparsi sulla schiena, uno o due sulla faccia (che però lei in faccia ha sempre, ogni volta che prende un po’ di freddo o esce si riempie di questi puntini sulla faccia, insomma li ha sempre avuti) uno o due sulla gamba e uno sulla pancia. Sinceramente non so se è “normale” che magari un bambino abbia ogni tanto dei piccoli brufletti, mio marito dice che ogni tanto anche in passato mia figlia aveva due o tre brufoletti sparsi nel corpo ( sulla faccia li ha sempre infatti sospettiamo che abbia la dermatite atopica) ma sul corpo ne ha sempre avuti due o tre al massimo, non così tanti. Ammetto che comunque sia non l’ho mai controllata in modo così attento come faccio ora (in quanto sono in gravidanza e ho sempre paura delle malattie esantematiche). Preciso che, che io sappia, non è stata a contatto con nessuno che abbia malattie esantematiche, la tengo lontana da tutti i bambini da quando sono incinta. L’unica persona che vede a parte me e mio marito, è la zia, che fa la logopedista e lavora con bambini, ma sta bene e quindi non credo possa averla contagiata lei. Ho provato ad allegare due file per far vedere le macchioline ma non so se sono riuscita. Sono a 19 settimane. Grazie mille.





Gentile signora,

mi dispiace non poter dare certezze tramite email, ma in casi come questo la visita è necessaria per una diagnosi.

Si può supporre, vista la foto, che si tratti di una dermatosi tipo eczema papuloso, anche in base all’andamento sub acuto delle papule. E conseguentemente non ci sarebbero problemi con la gravidanza. Ripeto però che per email non è possibile porre una diagnosi, quindi le consiglio senz’altro di far vedere la bambina alla pediatra curante. Con cordialità.

