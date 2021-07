Buchi alle orecchie in una bimba di quattro anni

Una domanda di: Mamma Chiara

Stamane ho portato mia figlia di 4 anni a fare i buchi alle orecchie.

Purtroppo non sono venuti identici, anzi la differenza è visibilissima, e

mi sento terribilmente in colpa per l’accaduto. Pertanto ho scelto di rimuovere subito quello venuto male nell’attesa che

si cicatrizzi nuovamente per poter forare nuovamente il lobo. Quanto tempo

mi consigliate di attendere prima di effettuare un nuovo buco?

Grazie mille.





Gentile signora,

i buchi nei lobi delle orecchie è meglio non farli proprio a 4 anni di età. Il rischio di infezioni e reazioni allergiche è più alto nelle bambine piccole e a questo si associa il pericolo concreto che giocando gli orecchini si impiglino da qualche parte, provocando lesioni del lobo. Gli orecchini sono un accessorio poco appropriato per le bambine piccole, un ornamento che non aggiunge nulla alla loro naturale bellezza, quindi inutile e per certi versi poco sicuro. A questo si aggiunge che sono un’imposizione che non è certo sarà apprezzata con il passare degli anni. La cosa più opportuna da fare sarebbe quella di lasciar perdere i buchi fino all’adolescenza. Se proprio non se ne può fare a meno, sarebbe bene almeno evitarli fino ai sei-otto anni di età, per poi eventualmente effettuarli solo ed esclusivamente nel momento in cui fosse la bambina a chiederli. Cari saluti.

