Buchi nelle orecchi: che fare se la bambina non li vuole?

Una domanda di: Giovanna

Ho una figlia di quasi 4 anni e voleva farsi i buchi alle orecchie… il problema è che ne ha fatto uno solo e l’altro non vuole più farlo… ma si può fare nel sonno? Ovviamente fatto sempre da chi di competenza…



Gentile signora, proprio per evitare quello che è accaduto di solito i buchi si fanno contemporaneamente. In realtà subire la bucatura dell’orecchio non è doloroso, ma trasmette solo un lieve fastidio. Certo è che per sopportarlo occorre che vi sia un reale desiderio di avere questi buchi, e mi permetto di dubitare che in una bambina di quattro anni vi fosse (vi sia) una motivazione così forte verso la scelta. Non a caso, infatti, si consiglia di aspettare che una bambina abbia almeno 8-9 anni e che quindi sia per consapevole di quello che chiede (se lo chiede!) e soprattutto non corra rischi con gli orecchini addosso, come quelli a cui espone per esempio l’eventualità (non così remota) di impigliarsi da qualche parte o di sviluppare un’infezione o di inclusione della vitina nel buco, inconveniente non così raro, che impone di intervenire in maniera invasiva per estrarla. Ora la sua bambina non vuole fare il secondo buco e io direi di non insistere assolutamente e men che mai di farglielo “a tradimento” durante il sonno, che comunque verrebbe interrotto dalla manovra. Da medico non posso che invitarla a lasciare perdere: non è assolutamente necessario avere i buchi nelle orecchie, che si effettuano solo per ragioni di tipo estetico (che peraltro non tutti consividono). Imbrogliare la bambina, oltretutto per sottoporla a una pratica che ha poco senso a quattro anni, può esporre al pericolo di perdere la sua fiducia: non ne vale la pena, non trova? Per una cosa del genere aspetti di avere il pieno consenso della bambina, è importante che sappia bene quello che fa. Obbligarla credo sia fortemente sbagliato. Cari saluti.

