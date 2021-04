Budesonide per inalazione: quale dosaggio in gravidanza?

Una domanda di: Deborah

Salve gentile dottore,

sono alla settima settimana di gravidanza e la mia ginecologa mi ha prescritto

aircort 400 inalatore per attacchi d’asma…

Quanti spruzzi è consigliabile farne? E quante volte al giorno?



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Deborah,

la terapia (dosaggio, frequenza giornaliera) deve essere valutata con il medico curante.

A maggior ragione nel caso di un trattamento come quello che le è stato prescritto, che deve essere dosato sulla base della frequenza e della gravità degli attacchi d’asma.

I cortisonici somministrati per inalazione, come la budesonide (Aircort) sono poco assorbiti dalle vie aeree e gli studi disponibili sull’uso in gravidanza non hanno osservato un aumento dei rischi per lo sviluppo dell’embrione e del feto.

Al contrario, l’asma se non adeguatamente trattato può avere effetti negativi sulla crescita del feto. Le raccomando, pertanto, di consultare la ginecologa o il suo medico curante per le informazioni sulla terapia.

Cordiali saluti.



