Bimba con allergia che si ammala spesso

Mia figlia Greta è un soggetto allergico alle graminacee ed olivo e anche asmatica, siamo in cura al Bambin Gesù ma la bambina si ammala spesso con tosse frequente, abbiamo iniziato il vaccino da novembre 2024, e comunque siamo costretti a ricorrere spesso ad antibiotici e cortisone, da ottobre siamo gia al quarto ciclo di zitromax e vorremmo da genitori trovare una soluzione e sapere se la bambina deve continuare su questa strada o c’è la possibilità che migliori. Grazie.



Michele Miraglia Del Giudice

Gentile papà, i bimbi allergici si ammalano con maggiore frequenza, spesso di banali infezioni respiratorie, soprattutto nei primi anni di vita quando iniziano a frequentare la scuola. Generalmente con la crescita questo fenomeno si attenua perché matura il sistema immunitario che impara a difendersi meglio. Bisogna avere pazienza e fiducia nel fatto che diventando più grande la situazione migliorerà. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

