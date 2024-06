Bus, traghetti, aerei, funivie: si possono prendere in gravidanza?

Una domanda di: Francesca

Volevo sapere se aereo (4/5 ore) – spostamenti in bus durante un tour organizzato possono favorire un aborto spontaneo oppure no. Spiego brevemente la mia situazione: 2019 1 gravidanza a termine perfetta, lavorato e viaggiato senza problemi, poi 2023 2 gravidanze biochimiche consecutive che mi hanno lasciato un’ansia tremenda. Durante quei mesi ho preso dei traghetti e sono stata in alta montagna (non sapevo di essere incinta).

Possono questi eventi aver ostacolato l’impianto corretto? Dagli esami effettuati non risulta nessuna alterazione genetica, ormonale, uterina. Grazie mille.





Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora,

non capisco se la domanda si riferisce alla situazione attuale oppure alle due gravidanze biochimiche del 2023. Come può immaginare è molto difficile che fare una vita normale (e per normale intendo anche prendere aerei e bus e traghetti) possa indurre un aborto. Se non fosse così, non avremmo tutti i problemi di sovrappopolazione che abbiamo nel mondo.

Il fatto che abbia già fatto degli esami che risultano nella norma è certamente rassicurante. Non dice la sua età, che pure ha un impatto sul buon esito di una gravidanza. Mi sento comunque di rassicurarla sul fatto che fare una vita normale non è pericoloso.

