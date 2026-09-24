Calcio ricevuto sulla pancia a inizio gravidanza: ci sono rischi?

Una domanda di: Elisabetta Sono di 4 + 4 settimane e ieri sera mia figlia di 8 anni, mentre eravamo nel letto, accidentalmente mi ha dato un calcio proprio in basso nel mezzo della pancia, non ho sentito male né niente però sono un po' preoccupata che possa succedere qualcosa. Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, sono contenta di poterla rassicurare per almeno due motivi: il primo è che lei non ha avvertito male e questo implica un impatto a bassa energia con sua figlia.

Inoltre lei è veramente all'inizio della gravidanza e in questa fase l'utero si trova certamente ancora entro la pelvi quindi protetto dalle ossa del bacino. Direi quindi che non mi aspetto nessun tipo di conseguenza negativa sul buon proseguimento della sua gravidanza.

Vedrà nei prossimi giorni come va e direi che ci si può accontentare del detto "nessuna nuova, buona nuova" ossia se non osserva perdite di sangue o dolori pelvici simili al ciclo mestruale significa che la sua gravidanza sta andando avanti a gonfie vele...glielo auguro di cuore!

Spero di averle risposto e di averla rassicurata, cordialmente.



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