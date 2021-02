Calcoli della colecisti e pillola contraccettiva

Una domanda di: Paola

Mi rivolgo a voi per un dubbio che mi assilla da mesi. So che in gravidanza potrebbe manifestarsi una colestasi gravidica per l’aumento dei

livelli di estrogeni e ormoni che determinano importanti modifiche metaboliche. Io non ho avuto questo problema durante la gravidanza, ma ho

assunto progesterone per tutti i nove mesi e dopo sei mesi dal parto ho iniziato ad assumere la pillola anticoncezionale, sempre dopo consulto

ginecologico. Ho sempre avuto i livelli di bilirubina nella norma, ma ho una predisposizione familiare alla malattia (mia nonna e mia zia materna).

Dopo un anno di assunzione dell’anticoncezionale ho notato gonfiore

all’addome e difficoltà digestive, nonché forti dolori al fianco. Da

un’ecografia ho scoperto i calcoli, ora mi chiedo è possibile che gli

estrogeni abbiano causato l’insorgere di essi? Ho un’alimentazione molto

equilibrata, non abuso di grassi. Grazie per la risposta.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Paola,

l’assunzione di contraccettivi orali è considerata tra i potenziali fattori di rischio di calcolosi biliare.

E’ quindi possibile che nel suo caso la comparsa di calcoli sia associata all’uso della pillola. Nel suo caso è inoltre presente una predisposizione familiare.

Le raccomando, comunque, di valutare insieme al suo medico curante quali potrebbero essere le altre cause della calcolosi che potrebbero essere coinvolte. Cordiali saluti.

