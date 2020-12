Cambiamento (in peggio) del sonno: perché?

Una domanda di: Maida

Sono la mamma di un bambino stupendo di 5 mesi fatti da poco. Il mio bimbo non è mai stato un dormiglione durante il giorno, ma la notte, finché

faceva la poppata, si svegliava, mangiava e si riaddormentava. Dopo i 3 mesi ha iniziato a rifiutare la navicella per il sonno quindi, in attesa

dell’arrivo del lettino, ha dormito con me nel lettone. Arrivato il lettino è passato quello, sempre con lo stesso cuscino, dormendo tutta la notte e comunque almeno 6 o 7 ore. Da circa una settimana invece, dopo l’ultima poppata si addormenta, come fa dopo ogni poppata, e appena tocca il lettino si sveglia e inizia a lagnarsi e se lo riprendo in

braccio dorme di nuovo in meno di un minuto. Da circa 10 giorni abbiamo iniziato con qualche cucchiaino di frutta a merenda. A cosa potrebbe essere dovuto

questo cambio repentino del sonno?





Gentile signora,

se il disturbo è arrivato da poco in modo eclatante potrebbe essere utile verificare che non ci sia un problema clinico subentrato di recente, cioè espressione di un’infezione in cordso. A volte, infatti, il sonno disturbato può derivare dal mal d’orecchio o da un’infezione delle vie urinarie. Utile quindi una visita pediatrica. Da quel che racconta però sembra che il suo bambino ritorni ad un sonno tranquillo semplicemente stando vicino a lei invece che nel lettino, in questo caso verrebbe da pensare che semplicemente il suo cucciolo preferisce il contatto fisico rispetto alla solitudine del lettino.

Allora a questo punto le possibili soluzioni sono rappresentate o dal mantenerlo vicino in modo che il sonno prosegua tranquillo, o metterlo nel lettino ma mantenere un contatto fisico con lui, con una mano sul suo corpo o vicino al viso, fino a quando si sia addormentato profondamente.

A 5 mesi non è una eccezione avere bambini che vogliono più coccole anche rispetto a qualche mese prima, del resto non si può pensare che con il passare delle settimane non cambino gli atteggiamenti del bambino, ma che restino sempre identici a se stessi nonostante la crescita.

Non credo invece che la frutta introdotta sia la causa del sonno disturbato. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

