Cambio di latte, cambio di ritmo di evacuazione

Una domanda di: Gabriella

Buongiorno, ho cambiato a mia figlia di un mese e mezzo il latte passando da

Humana a Nipiol in quanto il primo contiene olio di palma, ma ho notato che

è diventata stitica e che da oltre un giorno non evacua,

prima con Humana evacuava dalle 3 alle 4 volte al giorno, posso tornare

nuovamente ad Humana senza che questo possa comportare uno scombussolamento

della bambina? Ma soprattutto una volta reintrodotto Humana la questione

stitichezza si risolve o ho creato qualche problema?



Gentile signora,

riprenda senz’altro il latte iniziale che, da come dice, garantisce una evacuazione migliore.

Non ci dovrebbero essere problemi. In generale meglio comunque condividere le strategie alimentari col proprio pediatra di fiducia e non agire solo di propria iniziativa, soprattutto nei primissimi mesi di vita. Con cordialità.

