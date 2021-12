Camera gestazionale che l’ecografia non rileva in quinta settimana

Per capire cosa sta accadendo, ovvero se la gravidanza è in evoluzione o no, occorre attendere di raggiungere almeno la fine della sesta settimana.

Una domanda di: Valentina

Ieri sono andata al pronto soccorso per dolori allo stomaco e

ombelico ma è un problema di gastrite.

Sono incinta ma la ginecologa attraverso un’ecografia non ha visto la

camera gestazionale.

Ultimo ciclo 29 ottobre, sono regolare.

Ho fatto beta hcg il 30 novembre ed erano a 439. Sono preoccupata cosa sta

succedendo? Grazie.

Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega Gentile signora,

siamo a 5 settimane e 2 giorni dall’ultima mestruazione.

“Sono regolare” è una frase affidabile se lei riconosce i giorni fertili, ì preovulatori.

Se così fosse, il valore della hCG è un valore iniziale e va ripetuto. L’ecografia (quando è stata fatta?) va certamente ripetuta alla sesta settimana, come la colelga di sicuro le avrà detto. Oltretutto se lei avesse concepito più tardi ogni ipotesi sarebbe aperta: la gravidanza potrebbe essere iniziata oppure la gravidanza è finita prima di rendersi visibile, oppure la gravidanza è iniziata ma l’annidamento è fuori dalla sua sede naturae (l’utero). Nel prossimo futuro ogni domanda avrà risposta. Con cordialità.

