Camera gestazionale ed embrione molto piccoli: che significa?

Buongiorno Dottoressa, dopo un transfer da blastocisti avvenuto in data 18/05 e le beta cresciute lentamente, oggi ho eseguito la prima ecografia (dovrei essere di 6+6) e il ginecologo ha riscontrato una camera gestazionale e un piccolo embrioncino con battito flebile (misurazione 2,5mm) a quanto pare più piccolo di quanto dovrebbe. Mi ha detto che sarà dura che l’embrione si evolva; sono preoccupata perchè non mi ha dato nessuna speranza. Lei crede che dovrò interrompere la gravidanza? Grazie per la disponibilità. Buon lavoro.



Gentile signora, se le cose stanno come mi racconta purtroppo non riesco a essere ottimista neanch’io. Una gravidanza che non cresce come dovrebbe di solito ha qualche problema. Non cosa intenda esattamente per “battito flebile” ma basterebbe il dato della crescita embrionale per ipotizzare che la gravidanza vada incontro a una interruzione spontanea. Un aborto spontaneo è qualcosa che capita comunque anche nella gravidanza insorta naturalmente e va messo in conto. Sarà più fortunata la prossima volta. Un saluto e un augurio.

