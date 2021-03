Camera gestazionale ed embrione più piccoli per l’epoca

Una domanda di: Raffaella

Dovrei essere di 7+5 settimane di gravidanza, oggi .

Ieri alla mia prima visita di controllo, il ginecologo mi ha detto di aver visto

una camera ovulare più piccola rispetto all’embrione di 9,4 mm con liquido

ridotto, ma il battito cardiaco era regolare . Una settimana fa avevo

avuto una colica sono andata al pronto soccorso, ero di 6+3 alla visita mi

avevano detto che tutto andava bene che l’embrione era di 4 mm già dotato di

battito. Ora mi chiedo com’è possibile che sia degenerata così la

situazione?

Poi appena scoperto di essere incinta ho fatto le beta , ultima mestruazione

il 23 gennaio.

Beta del 24 /02 177

Beta del 26/02 374

Beta del 1/03 972

Mi chiedi è possibile che possa essere di una settimana indietro ?

Grazie.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora,

le prime fasi di sviluppo del bambino sono molto delicate e ci sono diversi passaggi funzionali che possono cambiare la situazione. Da quanto ho capito la camera gestazionale fa fatica a crescere, e anche l’embrione per l’epoca (7 settimane +5 giorni) è leggermente più piccolo (come 7+1/7+2). Potrebbe essere un segnale di difficoltà di funzionamento placentare, che può risolversi o no, o di problemi embrionari. Possiamo saperlo solo con l’attesa. Occorrerà ripetere una ecografia tra 15 giorni. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

