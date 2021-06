Camera gestazionale grande: quali rischi?

Una domanda di: Anna

Buongiono dottoressa, sono incinta di 9 settimane e 4 giorni. Ultima mia

mestruazione vera e propria 13 febbraio 2021, ma il dottore alla prima visita

me l’ha ridatata al 27 marzo 2021. Comunque alla prima ecografia c’era una camera

gestazionale troppo grande rispetto all’embrione. Alla seconda ecografia

fatta a circa 7 settimane sembrava che la situazione fosse migliorata, ieri

invece di nuovo una doccia fredda la camera è sproporzionata e molto più

grande dell’embrione. Il dottore mi ha consigliato di fare le analisi del

dna fetale ma se le analisi dovrebbere uscire bene quali rischi può avere

il mio bambino?





Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, guardi…per poterle dare un parere scientificamente fondato avrei bisogno di vedere i referti almeno delle due ultime ecografie che ha effettuato.

Credo sia un dato di rilevanza minore la dimensione della camera gestazionale in confronto a quella dell’embrione.

Siccome lei è stata ridatata con l’ecografia e risulta di 9 settimane compiute, mi aspetto che il suo bimbo abbia una lunghezza CRL (ossia dalla testa al sederino) compresa tra 22 e 29 mm. Invece la camera gestazionale dovrebbe essere grande 40 millimetri (ma è un valore medio!).

Ammetto che non mi sarebbe venuto in mente di indicarle l’esame del DNA fetale soltanto per una camera gestazionale più spaziosa del previsto…

Specie nel primo trimestre mi sembra già una gran cosa che il bimbo abbia il cuore che batte all’impazzata e che cresca regolarmente una volta stabilito quando è avvenuto il concepimento…non crede?

Resto a disposizione se desidera, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

