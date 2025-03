Camera gestazionale individuata dall’ecografia, ma test negativo

Una domanda di: Michela

Ho l’ovaio policistico, sto seguendo un percorso con la mia ginecologa, da un anno sto assumendo il CLOSITOL G75 , questo perché sono in cerca di una gravidanza. Ora , venerdì scorso ho fatto la classica visita di controllo ginecologica e ho detto alla mia ginecologa che ho avuto l’ovulazione ma non ho avuto il ciclo prima, dopodiché ho iniziato ad avere vari sintomi tutti riconducibili all’arrivo del ciclo, che però non è mai arrivato.

lei mi ha visitata e ha visto la presenza della camera gestazionale, lei mi ha detto di aspettare una settimana ancora e poi fare il test di gravidanza e in base all’esito ci saremmo riaggiornate … stamattina ho fatto un testa senza aspettare che passasse però la settimana come mi aveva detto la mia ginecologa e l’esito è negativo.. cosa sta succedendo ? Cosa mi devo aspettare? Può essere che le beta siano ancora basse oppure la gravidanza si è interrotta ?

La ringrazio per la disponibilità.