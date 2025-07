Camera gestazionale individuata in utero: c’è rischio di una GEU?

Una domanda di: Cristina Le chiedo gentilmente la sua opinione in merito alla mia situazione. Oggi stesso ho fatto la prima eco a 5+6 settimane di amenorrea (così presto perché vengo da una gravidanza extrauterina dell'anno scorso), si vedeva soltanto la camera gestazionale, con l'indicazione di rifare l'eco fra 10 giorni circa. Il problema è che arrivata a casa, mi ritrovo con un episodio di perdita di sangue, rosso vivo, non posso quantificare perché era nel wc, ma comunque non qualche goccia, che si è subito fermato, rialzata dal gabinetto non sanguinavo più...adesso non so se preoccuparmi e andare in PS o aspettare la prossima eco. Sicuramente non era una perdita da impianto...Secondo la sua opinione, potrebbe essere un aborto? Non ho sintomi tipo dolore addominale. Grazie mille!



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora,

non mi preoccuperei più di tanto anche perché, a quest'epoca di gravidanza, non serve preoccuparsi. Non c'è che aspettare serenamente la prossima ecografia. Per quanto riguarda il suo timore per una gravidanza extrauterina però stia tranquilla. Se la camera gestazionale è in utero, lì resterà e sicuramente non ce n'è un'altra da un'altra parte. Buona fortuna.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

