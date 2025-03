Camera gestazionale irregolare e perdite di sangue: proseguirà la gravidanza?

Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

un unico valore delle beta-hCG non dice nulla nel senso che potrebbe essere riscontrato anche se la gravidanza si è interrotta. Dopo un aborto il valore delle beta diminuisce infatti progressivamente quindi è possibile rilevarlo ancora nonostante la gravidanza si sia interrotta. Per capire cosa sta accadendo attraverso il dosaggio delle beta-hCG servono due dosaggi successivi, per vedere se il valore decresce. Detto questo, non sapendo in che settimana di gravidanza lei è, visto che non mi scrive neppure la data di inizio dell'ultima mestruazione, non posso che dirle di tenere conto di quello che le ha detto il suo ginecologo, ovvero che purtroppo probabilmente c'è stato un aborto spontaneo. Per quanto riguarda il riposo guardi che non serve: se una gravidanza è destinata a interrompersi (a maggior ragione se si è già interrotta!) non c'è niente che possa intervenire per impedirlo. Ovviamente dipende cosa si intende per "riposo" s evuol dire non stressarsi e non fare sforzi fisici va bene, mentre non è opportuno stare a letto o passare dal letto al divano senza mai camminare. Sono certo, anche se lei non lo riferisce che le abbia dato un prossimo appuntamento a breve per effettuare un'altra ecografia: sarà questa indagine a permettere di capire come stanno le cose. Cari saluti.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

