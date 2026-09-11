Camera gestazionale molto piccola rispetto all’atteso: perché?

Una domanda di: Silvia Le scrivo per chiedere gentilmente un parere. Sono alla presunta sesta settimana di gravidanza, con ultima mestruazione risalente al 27/07 e rapporti in fase fertile nella settimana del 10/08. Alla prima ecografia datata 04/08 non si sono rilevate anomalie, se non una presunta cisti endometriosica all’ovaio destro. Ho effettuato test di gravidanza positivo due settimane fa al quinto giorno di ritardo dal ciclo; ho avuto crampi al basso ventre e gonfiore, nessuna perdita. Prima ecografia ieri dalla quale è emerso un endometrio spento ed una camera gestazionale molto piccola di 5/6mm; farò dosaggio delle beta-hCG domani e venerdì. Questa mattina ho avuto una piccolissima perdita di color marroncino, ora scomparsa e senza particolari fastidi annessi; posso ancora sperare che la gravidanza stia evolvendo positivamente, magari con ritardo rispetto all’età gestazionale presunta? La ringrazio molto per il responso in questo momento di incertezza. Buon lavoro.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Gentile signora,

una gravidanza può essere ecograficamente rilevata quando il valore nel sangue delle beta-hCG superano i 1000-1500. Non dimentichi però che la parola rilevata intende la localizzazione geografica della stessa all’interno della cavità dell’utero. Una gravidanza iniziale con una bassa età gestazionale, come nel suo caso, permette di localizzare la gravidanza, evidenziare eventualmente il sacco vitellino, qualche volta pure il polo embrionario. Tuttavia, la bassa età gestazionale può essere associata anche ad un’ovulazione tardiva ovvero anziché essere avvenute il 14º giorno ipotizziamo il 20º e allora, pur avendo lei una teorica età gestazionale stabilita in base all’ultima mestruazione, in realtà avrà una gravidanza che convenzionalmente riferiamo all’ultima mestruazione ma sarà più indietro rispetto all'atteso in quanto l’ovulazione in realtà è avvenuta dopo la data presunta. Per questo motivo è suggerita la ripetizione delle beta, servono almeno due valori a distanza di qualche giorno, per vedere che vi sia un regolare incremento (almeno del 30% nel secondo rispetto al primo) e un controllo ecografico successivo per verificare naturalmente che vi sia un regolare sviluppo della gravidanza, con la comparsa in maniera chiara e netta dell’embrione con attività cardiaca. Suggerisco quindi di sentire lo specialista di fiducia per programmare questi controlli non appena avrà il risultato del dosaggio delle beta che le è stato prescritto. Cari saluti.

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