Camera gestazionale piccola?

Occorre avere un po' di pazienza per permettere al ginecologo di visualizzare con chiarezza l'evoluzione della gravidanza, grazie all'ecografia.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Buongiorno cara signora, la natura ha i suoi tempi e bisogna avere la pazienza di aspettare per vederne i frutti. Una gravidanza è completamente visualizzabile con l’ecografia solo a partire sesta settimana, cioè è solo dopo quest’epoca che si riesce a individuare oltre che la camera gestazionale anche il sacco vitellino e l’embrione. Il fatto che lei abbia fatto il dosaggio delle beta che stanno aumentando normalmente costituisce un dato che la deve tranquillizzare e non spaventare. Dia il tempo alla gravidanza di rendersi visibile. Con cordialità.

Una domanda di: Mary Sono incinta di 6 settimane. Ultimo ciclo 08/06/2020. Martedì ho fatto la prima ecografia transvaginale, che ha rilevato solo la presenza di camera gestazionale di 6 mm. Il ginecologo era tranquillo ma io temo che le dimensioni siano troppo piccole, per l’epoca gestazionale. Premetto che sono quasi sicura di aver ovulato il 22 giugno, al 15 pm. Ho monitorato l’ovulazione con stick Clearblue e qualche giorno prima, durante la visita, il dottore aveva individuato due follicoli ovulatori di 15mm, dicendomi che di lì a 2-3 giorni ci sarebbe stata l’ovulazione. Ho effettuato il primo test al 24 pm, ovvero 4 giorni prima del presunto arrivo e già mi dava Incinta 1-2. Ho effettuato un altro test due giorni prima del presunto arrivo del ciclo e mi dava Incinta 2-3. Prime Beta 664 a 4+3, ripetute dopo due giorno ed erano 1348.

