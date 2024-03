Camera gestazionale piccola: aiuta bere acqua?

Una domanda di: Anna

Gentile dottoressa, le scrivo nella speranza di trovare conforto. Sono incinta di 9 settimane (ultima mestruazione il 27/12). Alla prima visita, a

8 settimane, il ginecologo ha riscontrato una camera gestazionale piccola e schiacciata (presenza del feto con battito). Il ginecologo mi ha consigliato

riposo assoluto e punture di progesterone. Ieri, alla seconda visita, la camera gestazionale era ancora piccola (mi è sembrata più tondeggiante). Il

dottore mi ha consigliato ancora riposo, di continuare con le punture e bere almeno 2 litri di acqua al giorno (in tutta la giornata sono solita bere 1

max 2 bicchieri di acqua). Data la situazione, c’è la possibilità che questa camera possa crescere?

Davvero bevendo acqua si potrà vedere qualche miglioramento? Grazie.



Sara De Carolis Sara De Carolis

Gentile Anna,

è la prima volta che sento dire che bere acqua può migliorare l’andamento della gravidanza iniziale. Inoltre, il riposo a letto non è positivo se non in alcune situazioni che non sono la tua condizione. Mi dispiace dissentire dal collega, ma ritengo corretto esporti il mio pensiero. Purtroppo se sei veramente a 9 settimane (test di gravidanza fatto subito) le immagini ecografiche dovrebbero essere molto dettagliate (battito fetale, lunghezza CRL, tanto per fare un esmepio). L’aborto spontaneo è un evento frequente e colpisce il 15 per cento di tutte le gravidanze iniziate, so che il dato non basterà a confortarti, ma almeno ti aiuterà a comprendere che “va messo in conto”. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto