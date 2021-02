Camera gestazionale piccola: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Alessandra

Cara dottoressa,

innanzitutto la ringrazio per le sue riposte precedenti. La scorsa settimana (ero a 7+5) mi era stata riscontrata

bradicardia dell’embrione (di 9,5mm) e camera gestazionale “un po’ piccola” (definita così dalla ginecologa). Oggi, a 8+4, l’embrione misura 1,5 cm ed

il battito è tornato regolare e potente! La camera risulta ancora piccina ma la ginecologa ha detto di non preoccuparmi. Ma io in realtà lo sono! Sto

continuando la terapia con progesterone e cardioaspirina prescrittami nella scorsa visita.

Secondo lei andrò incontro a problemi con questa camera piccola? Grazie!!!



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, che bella notizia che la sua gravidanza stia procedendo per il meglio! Sono molto contenta per lei.

Rispetto alle dimensioni della camera gestazionale, anche se non ho un dato numerico a cui far riferimento le direi che sono certamente meno rilevanti delle dimensioni dell’embrione.

Essendo lei a 8 settimane di gravidanza compiute, in teoria la camera gestazionale dovrebbe misurare 29 mm (questo è il valore medio, naturalmente potrebbe essere più grande o più piccola, lo preciso solo per darle un riferimento oggettivo con cui confrontarsi).

Inoltre, non bisogna dimenticare che la dimensione della camera gestazionale potrebbe essere stata anche sottostimata all’ecografia, motivo per cui le direi di non essere in ansia ma di essere invece fiduciosa che tutto andrà per il meglio.

Infine, le posso garantire che anche se la camera fosse effettivamente più piccola del dovuto, di sicuro a quest’epoca di gravidanza il suo bimbo non avrebbe comunque problemi di spazio: è ancora bello “comodo”!

Spero di averla confortata, mi tenga aggiornata se desidera, cordialmente.



