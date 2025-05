Camera gestazionale piccola: proseguirà la gravidanza?

Una domanda di: Anna

Salve dottoressa,

ho 40 anni e un figlio arrivato subito e senza complicazioni 3 anni fa. Nel febbraio 2024, resto incinta, ma la gravidanza si interrompe a 7 settimane per assenza di embrione. Ora sono nuovamente incinta. Ho fatto la prima ecografia a 6+1, si è visto l'embrione con battito regolare, ma una camera gestazionale piccola. Il dottore mi ha messo in allarme dicendomi che ho poche speranze che proceda la gravidanza. Ho rifatto il controllo a 7+4, con altro dottore il quale mi ha detto che per lui è una gravidanza evolutiva con embrione di 12mm e mi ha detto di non preoccuparmi della camera gestazionale, che risulta ancora poco più grande del feto ma in compenso c'è un buon corpo luteo. Oggi, sono a 8+1, avrò il controllo alla decima settimana. Sono veramente confusa, perché non mi è chiaro se ho qualche speranza di portare avanti la gravidanza. Le chiedo un parere a tal riguardo, ci sono speranze di portarla avanti con una camera che non è così grande? Non ho le misure perché per non farmi fissare non me le ha fornite.