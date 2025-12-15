Camera gestazionale più piccola dell’atteso: proseguirà la gravidanza?

Bisogna sempre attendere l'8^settimana prima di pronunciarsi rispetto al destino di una gravidanza e anche qui con un margine di errore dell1% sull'esito favorevole dello sviluppo embrio-fetale. L'aspetto importante è che questo processo di selezione sia rispettato e compreso dalla donna.

Una domanda di: Francesca
Gentile dottore,
sono preoccupata dopo la prima ecografia. Premetto che arrivo da due aborti, ho iniziato a fare una cura con deltacortene, cardioaspirina e acido folico.
Ultimo ciclo giorno 4 ottobre 2025, oggi faccio la prima ecografia e la dottoressa mi dice che la cameretta è un po’ più piccolina di quanto dovrebbe essere, e che ci rivediamo tra 15 giorni per monitorare il battito. Sono molto preoccupata, perché ho paura che finisca come le altre due.
C’è la possibilità che la cameretta rientri nelle dimensioni giuste? La cameretta è di 1,75cm e il piccolino di 1,04cm Quali complicazioni possono sorgere? Tra 15 giorni c’è la possibilità che non ci sia più battito?
Grazie mille per la risposta.

Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Francesca,
il primo trimestre è una fase di controllo dell'assetto cromosomico del concepito.
Bisogna attendere sempre l'ottava settimana prima di pronunciarsi e anche lì, con un margine di errore dell1%, sull'esito favorevole dello sviluppo embrio-fetale. L'aspetto importante è che questo processo di selezione sia rispettato e compreso dalla donna che invece è convinta di avere una predisposizione a non portare avanti bene le gravidanze e quindi di essere in qualche modo responsabile della cattiva storia riproduttiva. Non è così. Non faccia dosaggi ormonali, non usi trattamenti empirici che non possono cambiare questo quadro biologico e spero che fra 10-15 giorni possa dirci che il quadro ecografico è soddisfacente e che tutto sta evolvendo in modo favorevole. Questo è il nostro augurio e attendiamo sue notizie.


