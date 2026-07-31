Camera gestazionale più piccola rispetto all’epoca di gravidanza: c’è da preoccuparsi?

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 31/07/2026 Aggiornato il 31/07/2026

Ci sono variazioni relative alle dimensioni della camera gestazionale che, di fatto, possono non esprimere nulla di significativo per quanto riguarda l'evoluzione della gravidanza.

Una domanda di: Assunta
Grazie dottore per la sua cortese risposta.
Aggiorno sulla visita del 29/07. Abbiamo visto una camera leggermente più piccola per l'età gestazionale (6.5mm×3.9mm). Sono alla 6^ settimana più + 6 giorni, con sacco vitellino di dimensioni più grandi della norma ma embrioncino con cuore pulsante. La mia ginecologa mi ha detto di avere cautela perchè il volume del sacco vitellino lascia dubbi sulla regolare evoluzione della gravidanza, tuttavia ad oggi non ho perdite ne sintomi riconducibili a minacce d'aborto. Ho letto di molte situazioni simili con esito negativo e che può essere sinonimo di alterazioni cromosomiche. Posso essere fiduciosa? La ringrazio.

Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara signora,
io penso che la gravidanza sia in normale evoluzione e che il quadro che la sua ginecologa ha osservato possa essere considerato nell'ambito delle variazioni che ci si può attendere in questa fase della gravidanza. Penso anche che la sua sarà una buona gravidanza e di questo ci darà conferma dopo i prossimi controlli. Con cordialità.

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