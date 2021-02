Camera gestazionale riassorbita

Una domanda di: Maria Antonia

Salve, le spiego brevemente. Ultima mestruazione il 4 gennaio, il test di gravidanza il 4 di febbraio positivo(1/2 settimane). Dosaggio delle beta-hCG fatto il giorno 8 risultato

21,46. Visita con ecografica: secondo la dottoressa c’è la camera gestazionale.

Beta ripetute dopo 2 giorni: 41,19. Ripetute dopo tre giorni: 133.07. Controllo ecografico: la dottoressa dice che la camera si è riassorbita e che questo è possibile anche se le beta-hCG sono in rialzo. Cosa mi devo aspettare? Sono in attesa o pure no? In tutto ciò mi fa sospendere le punture di progesterone e dice di aspettare che arrivi la mestruazione. Ultimi giorni prima del test dolori al seno e dolori di tipo mestruale, poi sparito tutto: cosa ne pensa? Grazie.





Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, la cosa più probabile è che la gravidanza effettivamente si sia interrotta. La conferma l’avrebbe da una riduzione delle beta-hCG: può ripetere il dosaggio a distanza di qualche giorno dall’ultimo prelievo. Se invece le beta fossero in aumento, si rivolga al ginecologo per controllare in ecografia cosa sta succedendo. La sua ginecologa che ha effettuato il controllo ecografico comunque è stata molto chiara, dicendole che la camera gestazionale si è riassorbita. Evidentemente ha visto con chiarezza l’accaduto. Con cordialità.

