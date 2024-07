Camera gestazionale sparita: cosa è successo?

Una domanda di: Dalia

Ho fatto un’ecografia transvaginale alla 5^ settimana in cui mi è stata rilevata una camera gestazionale di 7mm ben visibile.

L’altro ieri, dopo circa 10 giorni dalla prima ecografia, ripeto l’eco transvaginale e la camera gestazionale è del tutto scomparsa. Non intendo dire che la camera risulta senza embrione, ma proprio che non è più visualizzabile, scomparsa.

Non ho avuto alcuna perdita ematica, neanche una goccia.

È possibile che la camera gestazionale di 7mm si sia riassorbita in un arco di circa 10 giorni senza aver causato finora perdite ematiche ?

Inoltre l’aver visto inizialmente la camera in utero scongiura il rischio di una gravidanza extra uterina, è corretto?

Ringrazio in anticipo per la risposta!





Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Dalia,

vi sono raccolte liquide endouterine che possono mimare l’immagine di camera gestazionale e portare a una diagnosi errata di impianto endouterino.

Questa è la prima possibilità che dobbiamo escludere perché se vi fosse una gravidanza ectopica mascherata da questa immagine dobbiamo provvedere monitoraggio e assistenza adeguata.

La seconda possibilità è che la camera fosse così piccola da essere stata riassorbita senza significative perdite.

Questa è la possibilità, a mio giudizio, più frequente da osservare. Un test di gravidanza sul sangue aiuta a orientare la diagnosi e va ripetuto, nel caso fosse positivo, fino al completo azzeramento del valore dell’ormone beta-hCG.

