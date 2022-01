Camera gestazionale troppo piccola rispetto all’embrione: che accadrà?

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, il problema a mio avviso non è tanto la dimensione della camera gestazionale rispetto a quella dell’embrione (sarebbe incredibile che la natura non sapesse fare bene i conti su un dettaglio così macroscopico!) ma la datazione della sua gravidanza.

Lei all’ultima ecografia effettuata aveva un embrione vivo che però presentava uno sviluppo corrispondente a 7 settimane invece di 8.

Non so se avesse effettuato altre ecografie in precedenza ma immagino quella fosse la prima. Si tratta di controllare nuovamente lo sviluppo del suo bimbo in ecografia a distanza di almeno una settimana. Sono fiduciosa che troverà non solo la camera gestazionale ma anche il suo inquilino accresciuti.

Tra l’altro, assumendo il progesterone si aiuta l’utero a mantenersi rilassato e questo facilita anche l’espandersi naturale della camera gestazionale.

Spero di averla rincuorata, è stato un po’ in salita l’inizio della sua prima gravidanza ma le auguro di poter procedere più serenamente nelle prossime settimane.

Cordialmente.



