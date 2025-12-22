Camera gestazionale visibile all’ecografia ma il test è negativo: perché?

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 22/12/2025 Aggiornato il 22/12/2025

Non possono sussistere una camera gestazionale in assenza di un valore anche minimo di beta-hCG per cui evidentemente quella che è stata scambiata per camera gestazionale non lo è.

Una domanda di: Caterina
Il giorno 28 novembre mi reco in pronto soccorso perché avevo dei crampi uterini sintomi da ciclo, premetto io non ho ancora avuto il capoparto e mi trovano una camera gestazionale di 0,24 mm, ma test negativo, poi vado dalla mia ginecologa anche lei la trova e abbiamo visto che è aumentata fino al 15 dicembre a 4x3 mm , ma i test sono ancora negativi. Non so più cosa pensare: sa darmi una spiegazione?

Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Caterina,
la presenza della camera gestazionale che non produce beta-hCG dosabile con un prelievo del sangue non è possibile perché, anche in caso di gravidanza che non procede e di aborto interno, il test risulterebbe ancora positivo L'immagine quindi è di una raccolta di muco o piccola sedimentazione della decidua gravidica che assomiglia a una mini camera gestazionale Quindi aspetterei con tranquillità il capoparto e vedrà che la prossima ecografia darà un quadro di piena normalità. Se questa raccolta è di una piccola zona adenomiosica e quindi si trova nello spessore della parete uterina sarà visualizzabile anche dopo il capoparto ma è del tutto irrilevante per la sua salute ginecologica e riproduttiva. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Pensieri ossessivi tenuti a bada con gli psicofarmaci: si può cercare una gravidanza?

22/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Esistono psicofarmaci in grado di assicurare il benessere psicologico, senza avere come controindicazione la gravidanza. La strategia terapeutica più adatta va però pensata PRIMA del concepimento.   »

Nausea fortissima che si protrae oltre il 1° trimestre: che fare?

18/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Floriana Carbone

Se la nausea si protrae oltre il primo trimestre, interferendo pesantemente sulla qualità della vita, diventa opportuno valutare opzioni terapeutiche che abbiano una maggiore efficacia rispetto ai tradizionali rimedi naturali.   »

Salmone scaduto: dopo quanto possono comparire i sintomi di un’intossicazione?

17/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Fabrizio Pregliasco

Il lasso di tempo che intercorre tra l'assunzione di un cibo contaminato e l'eventuale comparsa di sintomi da intossicazione dipende dal tipo di agente infettivo coinvolto.   »

Camera gestazionale più piccola dell’atteso: proseguirà la gravidanza?

15/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

Bisogna sempre attendere l'8^ settimana prima di pronunciarsi rispetto al destino di una gravidanza e anche qui con un margine di errore dell'1% sull'esito favorevole dello sviluppo embrio-fetale. L'aspetto importante è che questo processo di selezione sia rispettato e compreso dalla donna.   »

Gravidanza e poca tolleranza nei confronti dell’integrazione di magnesio

15/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

La scarsa tolleranza al magnesio potrebbe essere dovuta al fatto che non è ciò di cui si è carenti perché l'organismo, se ha bisogno di qualcosa, di solito ne fa tesoro.  »

Tampone vaginale: può essere pericoloso in gravidanza?

15/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Nel caso in cui ci sia il sospetto di una vaginite, anche inn gravidanza è opportuno effettuare il tampone vaginale che da un lato non espone a rischi dall'altro permette di individuare l'origine dei sintomi.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 