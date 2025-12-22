Camera gestazionale visibile all’ecografia ma il test è negativo: perché?

Una domanda di: Caterina Il giorno 28 novembre mi reco in pronto soccorso perché avevo dei crampi uterini sintomi da ciclo, premetto io non ho ancora avuto il capoparto e mi trovano una camera gestazionale di 0,24 mm, ma test negativo, poi vado dalla mia ginecologa anche lei la trova e abbiamo visto che è aumentata fino al 15 dicembre a 4x3 mm , ma i test sono ancora negativi. Non so più cosa pensare: sa darmi una spiegazione?



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Caterina,

la presenza della camera gestazionale che non produce beta-hCG dosabile con un prelievo del sangue non è possibile perché, anche in caso di gravidanza che non procede e di aborto interno, il test risulterebbe ancora positivo L'immagine quindi è di una raccolta di muco o piccola sedimentazione della decidua gravidica che assomiglia a una mini camera gestazionale Quindi aspetterei con tranquillità il capoparto e vedrà che la prossima ecografia darà un quadro di piena normalità. Se questa raccolta è di una piccola zona adenomiosica e quindi si trova nello spessore della parete uterina sarà visualizzabile anche dopo il capoparto ma è del tutto irrilevante per la sua salute ginecologica e riproduttiva. Cordialmente.





