Camera gestazionale visualizzata, ma il test è negativo: perché?

Una domanda di: Silvia

Mio marito (38) ed io (37) stiamo cercando una seconda gravidanza ed abbiamo rapporti mirati e frequenti. Ho un fibroma extrauterino che non ha interferito con la prima gravidanza (35). Cicli : 31.01 e 1.03. Ho fatto eco il 17.03 per controllo e la ginecologa mi ha evidenziato una possibile camera gestazionale (di cui lei era certa), invitandomi a fare un test. Test clearblue effettuato il 17.03 negativo. A questo punto le chiedo cortesemente di cosa potrebbe trattarsi, se la gravidanza è esclusa e se, come spiegazione alternativa, potrebbe esserci una ghiandola dell ‘endometrio particolarmente gonfia o qualche cosa di negativo e pericoloso per la mia salute. Allego referto ed immagini. Grazie della disponibilità. Saluti.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Silvia, il quadro sembra quello di una gravidanza che si è interrotta. Ripete un'ecografia fra una settimana e deve controllare il valore di HCG sul sangue e non sulle urine. Sulla base di questi due risultati il medico che la sta seguendo potrà decidere una linea di attesa e controllo sequenziale oppure uno svuotamento uterino per controllare la natura di questa raccolta così suggestiva per una camera gestazionale ma che necessita un controllo istologico per diagnosi definitiva. Con cordialità.