Camera gestazionale che appare vuota all’ecografia

Una domanda di: Ilaria

Pick up il 10/9, Transfer il 15/9. Prime beta il 27/9 a 223, il 29/9 a 496, il 6/10 a 4827, oggi 31.197.

Prima eco appena conclusa: si visualizza camera gestazionale regolare normoimpiantata, con sacco vitellino mm 2,3 ma non si evidenzia polo embrionario.

La ginecologa mi ha dato scarsissime speranze.

Terapia: 3 Progynova, 4 Prometrium 200mg, Clexane 6000, Eutirox 25.

Resto in attesa di gentile riscontro, grazie.





Patrizia Mattei Patrizia Mattei Buongiorno, effettivamente a quest'epoca di gestazione dovrebbe vedersi il polo embrionale e il fatto che non sia evidenziabile purtroppo non è un buon segno. Sicuramente la prossima ecografia chiarirà ogni dubbio. Con cordialità.