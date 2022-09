Camera gestazionale vuota a 7 settimane

Capire se la gravidanza sta evolvendo o no diventa possibile ripetendo l'ecografia nell'ottava settimana.

Gentile signora, molto probabilmente si tratta di un uovo cieco, cioè di una gravidanza in cui si è sviluppata solo la camera gestazionale con la placentina, ma è successo qualcosa all’embrioncino e non si è sviluppato. L’alternativa è un concepimento ritardato, per questo le è stato detto di ricontrollare tra una settimana. Staremo a vedere: la prossima ecografia chiarirà tutto. Con cordialità.

Una domanda di: Margherita Buongiorno, ultima mia mestruazione il 06/08. Ho eseguito ieri la mia prima ecografia 7+3 e la camera gestazionale di 18 x 12 purtroppo vuota. Devo rifare ecografia tra circa 7 giorni ma la ginecologa non mi ha dato speranza. Io ho tutti i sintomi di una gravidanza, beta-hCG fatte 4 volte sinora e sono molto alte. Ultima volta erano 42000. Non so che pensare sono davvero preoccupata che tutto si sia fermato qui. Grazie.

