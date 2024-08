Camera gestazionale vuota in sesta settimana di gravidanza

Una domanda di: Valentina

Buongiorno gentile dottoressa, sono molto preoccupata in quanto sono a 6 settimane di gravidanza + 6 giorni, valore delle beta hcg 59000 (sono raddoppiate rispetto a 3 gg fa che erano a 30000), camera gestazionale vuota di 18×10 mm, assenza anche di sacco vitellino. Io ho 41 anni, e sono alla ricerca disperata del secondo figlio, purtroppo per varie ragioni, non ho potuto pensarci prima alla seconda gravidanza. Sono anche reduce da un aborto spontaneo avvenuto circa 2 mesi fa. Comunque tornando al problema, il ginecologo mi ha fissato un’ecografia tra una settimana, dicendo che potrei aver concepito dopo e che lui non è negativo come non è positivo, ma le mie speranze sono basse, quindi mi aspetto la peggiore delle ipotesi. Mi sento “vecchia” biologicamente e in colpa per non aver avuto modo di procreare prima. Mi sento in colpa pure per aver fatto una camminata in montagna, dove avevo il fiatone, anche se ho passeggiato per un’ora e con calma senza fretta (do la colpa a questo sforzo pure). E se, come penso, avrò a che fare con il secondo aborto, avrò ancora spiragli per poter diventare di nuovo mamma, vista l’età e praticamente due aborti? Attendo sue gentili risposte e mi scuso per le domande, ma sono demoralizzata. Buon proseguimento e grazie mille intanto.



Salve Valentina, quanto vorrei esserle accanto per confortarla e rassicurarla! Lei si descrive alla disperata ricerca del secondo figlio e già questo mi pare un possibile problema: lo stress è proprio uno dei fattori di rischio dell’infertilità! Lei ha già trascorso l’esperienza dell’aborto spontaneo e teme che questo possa capitarle nuovamente per via dell’età o di qualche comportamento “avventato” da parte sua. In realtà le posso garantire che i figli sopravvivono non grazie ma nonostante i genitori e che la Natura provvede ai nostri piccoli grandi capolavori di energia vitale ben oltre le nostre aspettative. Poi mi sembra opportuno soffermarsi sul fatto che se solo due mesi fa lei ha avuto un aborto spontaneo ed oggi è nuovamente alle prese con le beta positive, siete certamente una coppia molto fertile anche considerando la sua età non più così giovane. Il valore di beta che ha riportato e il loro raddoppiarsi nel giro di tre giorni fa ben sperare, così come la camera gestazionale ben visibile nell’utero. Potrebbe essere che lei sia indietro di qualche giorno rispetto all’ultima mestruazione, ma questo ce lo potrà confermare solo la prossima ecografia. Le direi di cercare di essere positiva, non dico ottimista perché capisco che sia rimasta scossa dal precedente insuccesso, e di immaginare che anche il suo piccolo ospite nella camera gestazionale stia facendo del suo meglio per essere all’altezza delle aspettative dei suoi genitori… Lei è già mamma di un angioletto e questo in arrivo le auguriamo di cuore di poterlo stringere tra le braccia nella prossima Primavera…sarebbe davvero il dono più grande per la vostra famiglia! Mi tenga aggiornata se desidera, cordialmente.

