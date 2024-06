Camera gestazionale vuota: è ancora possibile che sia presto per visualizzare l’embrione?

Una domanda di: Elisa

Ho avuto l’ultimo ciclo il 13/04, poi delle perdite fra il 23 ed il 28. Premetto che ho 46 anni e, non pensando più a una gravidanza spontanea, mi sono resa conto di un ritardo dopo più di sette settimane. Test di gravidanza positivo, ma oggi alla prima ecografia risulta una camera vuota. Mi è già stato preso un appuntamento per esami e prima dose farmaco abortivo. Potrebbe esserci un errore di datazione ed essere ancora presto per vedere qualcosa? Grazie.



Elsa Viora Elsa Viora

Gentile Elisa, ci sono regole precise per definire “camera vuota” o “blighted ovum”: si definisce tale quando non è presente l’embrione in una camera ovulare la cui misura (diametro medio) è uguale o superiore a 25 mm. Come vede, non si fa riferimento all’epoca gestazionale: una camera ovulare che misuri almeno 25 mm deve contenere l’embrione! Ovviamente se il quadro non è chiaro, cioè la camera ovulare è più piccola di 25 mm, si ripete l’ecografia dopo una settimana. Sono certa che tutto questo le è già stato spiegato, ma spero comunque di essere stata utile. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto